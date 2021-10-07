Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 503 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 503 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Было проведено 1 151 исследование: коронавирус подтвержден у 466 человек, еще в 37 случаях диагноз установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за это время выздоровели 463 пациента, умерли - 70.

На сегодня в Республике общее количество заразившихся составляет 70 393 человек. Продолжают лечение 9980 человек, выздоровели - 55 194, не побороли болезнь - 5 219.

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