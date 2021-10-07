В ДНР под обстрелом ВСУ оказалась Горловка и Ленинское

Украинские боевики обстреляли Горловку и Ленинское. Фото: штаб ООС

Украинские военные два раза за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с ДНР, выпустив ее территории почти 40 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрела со стороны вооруженных формирований Украины оказались Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Ленинское, - говорится в сводке СЦКК.

Противник пускал в ход минометы и АГС.

Жертв среди мирных жителей и повреждений гражданской инфраструктуры за не зафиксировано.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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