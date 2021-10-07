Глава ДНР поблагодарил Владимира Путина за всестороннюю помощь, восстановление и защиту прав жителей Донбасса

Пушилин поблагодарил президента России за всестороннюю помощь, восстановление и защиту прав жителей Донбасса. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня, 7 октября, президента России Владимира Путина поздравил с Днем рождения Глава ДНР Денис Пушилин. Соответствующее послание опубликовано на сайте руководителя Республики.

- С Вашим именем связаны самые значимые события в новейшей истории Русского Донбасса, - заявил Денис Пушилин.

Среди того, что было сделано для жителей Донбасса, Глава Республики назвал многолетнюю гуманитарную помощь, признание документов ДНР, выдачу российских паспортов, содействие в борьбе с коронавирусом.

- Мы благодарны за все, что Вы сделали для жителей Донбасса. За всестороннюю помощь, восстановление и защиту наших прав, - добавил Денис Пушилин.

Глава ДНР пожелал Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, счастья, добра, а также новых успехов в укреплении российской государственности и единении русского народа.

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