ВСУ обстреляли Первомайск, Фрунзе и Желобок. Фото: штаб ООС

Украинские военные три раза за сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы Первомайска, Фрунзе и Желобка, - говорится в сводке представительства Республики в СЦКК.

Противник вел огонь из противотанковых гранатометов (СПГ).

В Донбассе более двадцати раз стороны конфликта устанавливали перемирие. Каждый раз украинская сторона нарушала достигнутые договоренности в течение первых нескольких дней.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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