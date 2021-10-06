Погода в Донецке: 7 октября будет облачно и до +11 градусов

В Донецке будет облачно и прохладно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

7 октября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет облачная погода. Без осадков. Температура воздуха утром 0…+3 градусов. местами заморозки до 3 градусов мороза. Днем – до 11 градусов. Вечером +6…+7 градусов. Восточный ветер будет дуть скоростью от 6 до 8 м/с. Порывами до 20 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память первомученицы Фёклы, последовательницы апостола Павла, которая перетерпела много страданий за свою святость и чистоту девичью. В народе дату назвали Фёкла-заревница, Запрядальная. Женщины старались хоть немного попрясть. Считалось, если птицы низко к земле летят – зима будет ранняя и холодная. Гром в этот день сулит теплую и бесснежную зиму. Если большой урожай рябины, то зимой будет холодно.

По прогнозам синоптиков 8 октября погода существенно не изменится. Температура ночью 3-4 градуса тепла. Днем + 12 градусов.

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