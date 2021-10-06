Как пенсионерам из республик Донбасса дистанционно пройти идентификацию на Украине

Для получения ID-паспорта или биометрического загранпаспорта пенсионеру надо лично выехать на Украину. Фото: ГПСУ

Правительство Украины приняло решение о запуске удаленной идентификации для пенсионеров, проживающих в ДНР и ЛНР. Дончане и луганчане уже с конца октября могут проходить эту процедуру путем авторизации в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Но если у пенсионера есть только бумажный паспорт Украины, то пройти идентификацию через интернет у него не получится. Об этом сообщил координатор юридического направления БФ «Восток SOS» Даниил Попков.

- Только если у человека есть ID-паспорт или биометрический заграничный паспорт. Документы подтягиваются из реестров Миграционной службы и из полученных новых документов. Иначе приложение «Дія» не работает и создать в нем электронную подпись «Дія.Підпис» не получится, - отметил Попков.

При этом для получения ID-паспорта или биометрического загранпаспорта пенсионеру надо лично выехать на подконтрольную Украине территорию Донецкой или Луганской области.

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