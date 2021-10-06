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Общество6 октября 2021 15:27

Штормовое предупреждение МЧС ДНР: Утром 7 октября ожидаются заморозки до - 3 градусов и сильный ветер

В Республике будет дуть порывистый восточный ветер со скоростью до 20 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Ночью в Донецке заметно похолодает

Ночью в Донецке заметно похолодает

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В пресс-службе МЧС ДНР объявили штормовое предупреждение для жителей Республики. Понижение температуры до -3 градусов ожидается в Донецкой Народной Республике утром 7 октября.

- Утром 7 октября в ДНР ожидаются заморозки в воздухе и на почве до - 3 градусов, - отметили в ведомстве.

Кроме этого, по информации Гидрометеорологического центра МЧС ДНР, 7 октября в Донецкой Народной Республике и Донецке ожидается порывистый ветер – до 15-20 метров в секунду.

Сейчас днем в Донецке солнечно, столбики термометров днем поднялись до +11 градусов тепла. При этом дует сильный восточный ветер. Он не стихнет и завтра.

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