В Донецке из-за аварии временно приостановлено движение трамваев по маршруту №15

Трамвайный маршрут №15 имеет протяженность 9 километров. Фото: Скриншот карты yandex.ru

Сегодня, 6 октября, в результате дорожно-транспортного происшествия временно приостановлено движение трамваев по маршруту №15. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- Произошло столкновение трамвайного вагона с автомобилем. Пострадавших нет. Временно приостановлено движение трамваев по маршруту №15, - говорится в сообщении.

Напомним, трамвайный маршрут №15 имеет протяженность 9 километров и связывает площадь Буденного и шахту №12/18 в Пролетарском районе.

Прямой путь маршрута: Шахта №12/18 - Пролетарский район - улица Ольминского - улица Федько - Шахтная улица - улица Юмашева - улица Будённовских Партизан - Пролетарская улица - пл. Буденного.

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