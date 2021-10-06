Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 15:06

В Донецке из-за аварии временно приостановлено движение трамваев по маршруту №15

Произошло столкновение трамвайного вагона с автомобилем
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трамвайный маршрут №15 имеет протяженность 9 километров. Фото: Скриншот карты yandex.ru

Трамвайный маршрут №15 имеет протяженность 9 километров. Фото: Скриншот карты yandex.ru

Сегодня, 6 октября, в результате дорожно-транспортного происшествия временно приостановлено движение трамваев по маршруту №15. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- Произошло столкновение трамвайного вагона с автомобилем. Пострадавших нет. Временно приостановлено движение трамваев по маршруту №15, - говорится в сообщении.

Напомним, трамвайный маршрут №15 имеет протяженность 9 километров и связывает площадь Буденного и шахту №12/18 в Пролетарском районе.

Прямой путь маршрута: Шахта №12/18 - Пролетарский район - улица Ольминского - улица Федько - Шахтная улица - улица Юмашева - улица Будённовских Партизан - Пролетарская улица - пл. Буденного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке на шахте имени Засядько нашли тело горняка, пропавшего во время пожара

Спасатели продолжают ликвидацию последствий масштабного возгорания (подробнее)