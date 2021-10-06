Народная милиция ДНР: Обстрел из минометов по западной окраине Донецка вели боевики 58-й бригады ВСУ

Схема обстрелов территории ДНР за 4 и 5 октября. Фото: УНМ ДНР

В минувшие сутки под минометный удар украинской армии попал поселок Лозовое на западной окраине Донецка. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

- В 07:20 на Донецком направлении боевики 58-й отдельной мотопехотной бригады по приказу командира Дмитрия Кащенко открыли огонь из минометов калибром 82-мм по району населенного пункта Лозовое, выпустив десять мин, - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь велся с позиций в районе села Первомайское.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Факты нарушений в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК.

Тем временем, военнослужащие Народной милиции продолжают наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня, находятся в готовности к адекватному реагированию по приказу командования на действия украинской стороны.

Ответки по боевикам 58-й бригады не было.

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