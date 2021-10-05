Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2021 20:36

6 октября в Донецке будет ветрено, без осадков

Ближе к вечеру небо в столице Республики затянут облака
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Днем температура воздуха за окном составит от 10 до 12 градусов тепла

Днем температура воздуха за окном составит от 10 до 12 градусов тепла

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится солнечная и ясная погода, однако ближе к вечеру небо затянут облака. Осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром столбики термометров покажут +3…+5 градусов по Цельсию, днем температурный фон составит +10…+12 градусов тепла.

Ветер восточный, со скоростью воздушных масс до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

6 октября в народе отмечают Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и почитают память святого Иннокентия - митрополита Московского. Временами этот день бывает теплым, но случается это достаточно редко. Погоду на предстоящую зиму предки определяли следующим образом: если куницы и хорьки раньше срока меняли летний мех на зимний, то зима обещала быть ранней.

Читайте также

В ДНР ввели в обращение «живую» марку

Марка с технологией дополненной реальности в Республике выпущена впервые (подробнее)