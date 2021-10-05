6 октября в Донецке будет ветрено, без осадков

Днем температура воздуха за окном составит от 10 до 12 градусов тепла Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится солнечная и ясная погода, однако ближе к вечеру небо затянут облака. Осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром столбики термометров покажут +3…+5 градусов по Цельсию, днем температурный фон составит +10…+12 градусов тепла.

Ветер восточный, со скоростью воздушных масс до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

6 октября в народе отмечают Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и почитают память святого Иннокентия - митрополита Московского. Временами этот день бывает теплым, но случается это достаточно редко. Погоду на предстоящую зиму предки определяли следующим образом: если куницы и хорьки раньше срока меняли летний мех на зимний, то зима обещала быть ранней.

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