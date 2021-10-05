В ЛНР назначили омбудсмена

Уполномоченным по делам человека в Республике стала Виктория Сердюкова. Фото: пресс-служба Народного Совета ЛНР

В Луганской Народной Республике избрали омбудсмена. Народный Совет ЛНР рассмотрел представление главы государства Леонида Пасечника и путем тайного голосования назначил на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Викторию Александровну Сердюкову. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Сообщается, что Виктория Сердюкова ранее работала заместителем начальника отдела по надзору за соблюдением законов воинскими подразделениями и органами государственной безопасности управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР.

- Тот стаж, который был приобретен мной за двадцать лет профессиональной деятельности в госорганах, а она была связана с правоохранительной системой, готова использовать в случае положительного результата голосования, - сказала кандидат перед началом тайного голосования.

Кандидатуру Виктории Сердюковой поддержали 38 из 41 присутствовавших на пленарном заседании депутатов, 3 парламентария проголосовали против.

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