Коронавирус в ДНР подтверждается почти у половины обследованных пациентов

Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться Фото: Павел МАРТИНЧИК

По состоянию на 5 октября в Донецкой Народной Республике подтверждены 69226 случаев заболевания жителей коронавирусной инфекцией. Такие данные обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Уточняется, что за прошедшие сутки медики провели 1301 новое исследование на COVID-19. Положительный ответ был получен у 572 пациентов, что составляет 44 процента из всех обследованных. Еще 67 гражданам диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем.

Медики также сообщают, что за сутки выявили 420 случаев пневмоний, из них госпитализировали в медучреждения 173 больных с воспалением легких.

Всего в больницах ДНР от коронавируса лечится 9721 человек. Также в Минздраве зафиксированы 54442 случая выздоровления и 5063 смертельных исхода болезни.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице ДНР открывают новые ковидные базы. Так, 4 октября было объявлено о перепрофилировании эндокринологического отделения ЦГКБ № 3 города Донецка в госпитальную базу, которая теперь займется лечением больных с COVID-19 и пневмониями.

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