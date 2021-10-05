Ведущим педагогам ДНР вручили госнаграды

Сегодня у учителей - профессиональный праздник Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ведущих педагогов ДНР отметили государственными наградами за заслуги в их профессиональной деятельности. Об этом говорится в Указе Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина № 308, который опубликовала его пресс-служба.

Так, заместитель директора по научно-методической работе, учитель химии республиканского лицея-интерната «Эрудит» Татьяна Козлова и преподаватель Донецкого музыкального колледжа имени Прокофьева Алексей Федоров награждены медалью «За трудовую доблесть». Почетное звание «Заслуженный учитель ДНР» теперь могут гордо носить учителя русского языка и литературы из города Донецк и села Безыменное Неля Шепеленко и Надежда Денищук, а также преподаватель математики из города Ясиноватая Галина Губа.

Отдельным распоряжением главы государства почетными грамотами и благодарностями отмечены 24 работника школ и вузов Республики, которые отличились в работе.

Напомним, награждение было приурочено к профессиональному празднику работников образования и науки, который отмечают в Республике 5 октября.

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