Погода в Донецке на неделю: Синоптики прогнозируют ветер до 20 м/с, в основном без осадков

Погода на этой неделе в ДНР не будет сильно отличатся от той, что была на прошлой Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Гидрометцентр ДНР поделился прогнозом погоды на первую неделю октября. Синоптики прогнозируют, что следующие семь дней в Республике будет очень ветрено и преимущественно без осадков. Температурный фон в середине дня будет колебаться в пределах 9 – 14 градусов тепла. Об этом сообщают в Министерстве чрезвычайных ситуаций ДНР.

— В Республике на текущей неделе преимущественно без осадков, порывистый ветер 15 – 20 метров в секунду. Основной фон температуры воздуха: ночью 3 – 8 градусов тепла, днем 9 – 14 градусов тепла, — говорится в сообщении.

В середине недели, особенно в утренние часы, возможно появление первых заморозков. Особенно хорошо они будут видны на поверхности почвы.

Напомним, что на прошедшей неделе в Республике сохранялась преимущественно тепла погода, без осадков. Столбики термометров показывали около 14 градусов тепла.

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