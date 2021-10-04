Таможенные пошлины на ввоз картофеля в ДНР не увеличивались

Глава Республики провел совещание с руководителями профильных министерств по вопросам ценовой политики. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике не увеличивалась таможенная пошлина на социально значимые продукты питания, к которым относится и картофель. Об этом на совещании Главы ДНР с руководителями профильных министерств по вопросам ценовой политики заявила временно исполняющий обязанности министра доходов и сборов Злата Кашникова.

В своем докладе Кашникова сообщила о проведенном мониторинге цен на картофель и попросила Дениса Пушилина инициировать проверки с привлечением министерства внутренних дел.

- Это необходимо для того, чтобы отследить торговую наценку, - сказала она.

Глава Республики поручил министерству доходов и сборов в течение двух дней подготовить предложения для проектов нормативных правовых актов, которые будут регулировать вопрос недопущения таких ценовых скачков в будущем.

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