Луганск украсят пятью тысячами кустами роз

В этом сезоне в Луганске высадят порядка пяти тысяч кустов роз Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Этой осенью в Луганске планируют высадить порядка пяти тысяч кустов роз. Саженцы уже закуплены. Осталось только приступить к работе. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.

— Закупили розы, после первых морозов уберем старые и сразу начнем. Пять тысяч кустов в этом сезоне высадим. Есть схемы розариев, согласно схемам будем высаживать, — рассказал директор коммунального предприятия «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» Михаил Кузьменко.

На сегодняшний день коммунальщики закончили с покосом травы и приступили к другим сезонным мероприятия: уборке увядших весенних и летних саженцев, листвы, обрезке кустарников. На данный момент это основная задача работников предприятия.

Накануне сообщалось, что во время подготовки Луганска к весне в городе высадили более 10 тысячи кустарников, деревьев и однолетних растений.

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