Спасатели ДНР почтили память погибших при исполнении сослуживцев

4 октября в ДНР отмечается День гражданской обороны. Фото: МЧС ДНР
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР почтили память погибших сослуживцев и возложили цветы к памятникам «Пожарный-спасатель» и «Воин-сапер». Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
— На современном этапе развития гражданская оборона является системой мероприятий по защите населения от опасностей не только военного, но и мирного времени, таких как природные стихии и техногенные катастрофы. Система гражданской обороны постоянно совершенствуется путем внедрения современных технологий и методов проведения гуманитарных и аварийно-спасательных операций при чрезвычайных ситуациях, — отметили в ведомстве. — Не менее важное место в системе гражданской обороны занимает пропаганда знаний и выработка практических навыков и умений граждан Республики по основам безопасности жизнедеятельности и готовности к самозащите в случае бедствия.
Церемония возложения цветов и минута молчания уже стали памятной традицией для спасателей Республики. Она проводится ежегодно 4 октября в День гражданской обороны ДНР. Этот праздник официально был учрежден в Республике 15 марта 2016 года.
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