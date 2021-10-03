В Донецке на шахте Засядько десятый день тушат пожар и ищут не вышедшего на поверхность горняка

На шахте Засядько десятый день тушат пожар и ищут не вышедшего на поверхность горняка. Фото: Минугля ДНР

Судьба 39-летнего электрослесаря Дмитрия Афанасьева, не вышедшего на поверхность 24 сентября (остальных горняков эвакуировали горноспасатели), до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

На шахте имени Засядько двенадцатые сутки тушат пожар. Для перекрытия доступа кислорода к аварийному участку с очагами возгорания под землей смонтировали парусную перемычку.

Тушение пожара на шахте осложнилось обрушением горных пород. Обстоятельства чрезвычайной ситуации расследует специально созданная комиссия.

«КП» сообщала, что 23 сентября вечером в Донецке на шахте имени Засядько произошла авария: пожар на конвейерной ленте, по которой уголь выдают на-гора, на глубине 1235 метров.

Шахта имени Засядько введена в эксплуатацию в 1958 году и является одним из крупнейших угледобывающих предприятий Донбасса. Уголь там добывают на глубине свыше километра, от взрывов метана на шахте не раз гибли люди.

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