Треть пациентов с пневмонией в ДНР находятся на кислородной поддержке

Пневмония диагностирована почти у четырех тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Донецкой Народной Республике увеличилось число больных пневмонией. На данный момент лечение получают почти четыре тысячи пациентов с таким диагнозом. При этом третья часть из них нуждается в кислородной поддержке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За сутки выявлено 370 случаев пневмоний, на 45 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 131. Всего на лечении 3944 пациента с пневмониями, из них 1333 на кислородной поддержке (+107 за сутки), — говорится в сообщении.

Пневмония – это воспаление легочной ткани. Ее возбудители являются инфекции бактериального и вирусного происхождения, в том числе и штаммы COVID-19. Кислородная поддержка пациентам с пневмонией нужна в случае ухудшения насыщения крови кислородом, развивается одышка и дыхательная недостаточность. Тогда человека подключают к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он предназначен специально для насыщения легких кислородом при помощи кислородных коктейлей или концентратов.

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