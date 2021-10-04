В Донецке провели чемпионат по Drag Racing

Участников чемпионата разделили на пять классов в зависимости от характеристик их автомобилей. Фото: Официальный сайт ДНР

В воскресенье, 3 октября, в Донецке на трассе Н-15 прошел второго этап открытого чемпионата Донецкой Народной Республики по автомобильному спорту в дисциплине Drag Racing. В соревнованиях участвовали 30 спортсменов.

— Drag Racing – это гонка на максимальное ускорение по прямому участку трассы с твёрдым покрытием на 402 метра. Такая дистанция оптимальна для данной дисциплины, зрители могут наблюдать и старт, и финиш. Посостязаться в скорости здесь собрались отечественные авто, а также иномарки, — отметил президент Федерации автомобильного спорта ДНР Евгений Мельников.

Участников чемпионата разделили на пять классов. Учитывались характеристики их автомобилей – привод, объем двигателя, наличие турбонагнетателя и других усовершенствований.

Победители и призеры заездов были вручены грамоты, медали и кубки, а также специальные призы от партнеров.

Поскольку в ДНР ужесточили ограничительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции чемпионат по Drag Racing проводился с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

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