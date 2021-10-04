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Здоровье4 октября 2021 11:11

COVID-19 унес жизни 18 жителей ЛНР за сутки

С начала пандемии зарегистрировано 1 449 летальных случаев
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Число пациентов в медучреждениях ЛНР остается прежним

Число пациентов в медучреждениях ЛНР остается прежним

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики в ЛНР за прошедшие сутки не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число пациентов в медучреждениях остается прежним. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

При этом 37 пациентов за отчетный период побороли болезни. После получения двух отрицательных результатов тестов на COVID-19 их выписывают из медучреждений. Зарегистрировано 18 летальных случаев.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ЛНР всего было выявлено 13 797 случаев заражения, из них 2 143 пациента находятся на стационарном и амбулаторном лечении, 10 205 человек вылечились, 1 449 умерших.

Напомним, что на территории Республики продолжает действовать режим повышенной готовности. Для недопущения неконтролируемого массового распространения болезни власти приняли ряд мер. В том числе они коснулись режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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