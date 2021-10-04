В ДНР появилась школа писательского мастерства

Школа писательского мастерства будет работать до сентября следующего года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Донецкой Народной Республике весь следующий год будет работать Школа писательского мастерства. Раз в месяц российские литераторы будут проводить для ее учеников специальные лекции и мастер-классы.

— Школу молодого писателя, которая была организована на нынешнем фестивале фантастов «Звезды над Донбассом», прошли более 50 человек. Это определенно успех, все нацелены на результат, все нацелены писать. Но школа не завершилась. Теперь в течение всего года, я так думаю, каждый месяц будут приезжать писатели и проводить двух- или трехдневные курсы для участников, — рассказал ДАН председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Образовательный курс школы писательского мастерства проводился на фестивале впервые. Всего было проведено 15 лекций, семинаров и мастер-классов. В числе спикеров были известные российские писатели. Участникам фестиваля они рассказали об азах писательства, работе с художественными образами, редактуре и издательском деле в общем.

Напомним, Международный фестиваль фантастики «Звезды над Донбассом» проходил в ДНР уже в третий раз. В этом году он собрал максимальное количество участников: порядка 150 писателей из России, ЛНР, Израиля и Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не лают и не кидаются!»: В Донецке пройдет большая выставка собак

Увидим не только породистых четвероногих, но и умных дворняг (подробнее)