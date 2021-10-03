4 октября в Донецке будет солнечно, + 16 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецке и Донецкой Народной Республике 4 октября будет солнечно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха составит от +14 до +16 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

4 октября почитается память святого апостола Кондрата. Погода в этот день имеет огромное значение, поскольку какой погода бывала в этот день - такой она останется и в следующие четыре недели, то есть весь октябрь. Однако ясная погода в этот день в сочетании с северо-восточным ветром обещает и холодную зиму.

По прогнозам синоптиков, 5 октября в Донецке и ДНР будет облачно с прояснениями, чуть похолодает.

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