Глава ДНР: «Донецкая Республика» продолжает славную донбасскую традицию взаимопомощи

Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил с 7-летием общественное движение «Донецкая Республика» - самое многочисленное в государстве.

- Донбасс всегда славился традициями взаимопомощи. Сегодня эти традиции продолжаете вы. Вы лицом к лицу встречаетесь со всеми проблемами жителей Республики, постоянно находитесь в тесном контакте с людьми и являетесь важным звеном оперативного решения вопросов, - подчеркнул Денис Пушилин.

Он особо отметил работу активистов движения в Инфоцентрах, назвал проект по оказанию бесплатной юридической помощи, а также работу Общественного штаба по прифронтовым районам.

- Желаю новых интересных инициатив и успешного развития всех начинаний. Пусть неизменным остается главный принцип вашей работы - приносить людям пользу конкретными делами, - подытожил Глава.

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