«Ваш долг – спасать жизни граждан, и вы с этим справляетесь»: Глава ДНР наградил спасателей медалями «За отвагу»

Денис Пушилин наградил сотрудников МЧС. Фото: denis-pushilin.ru

Шесть сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики, участвовавших в ликвидации пожара на нефтебазе в Донецке, Глава ДНР Денис Пушилин наградил медалями «За отвагу». Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.

- Совсем недавно, 11 сентября, в результате того, что с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство, произошло возгорание на нефтебазе. Только благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС удалось потушить огонь и не допустить гибели людей, - сказал Пушилин.

Денис Пушилин наградил сотрудников МЧС. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Владимирович отметил, что в Республике регулярно проходят проверки готовности сил и средств, и спасатели каждый раз показывают высокие результаты

- Ваш долг – спасать жизни граждан, и вы с этим справляетесь, - подчеркнул руководитель Республики. - Вы всегда выполняете свои обязанности практически на отлично.

Денис Пушилин наградил сотрудников МЧС. Фото: denis-pushilin.ru

11 сентября в результате попадания взрывчатки, сброшенной с украинского беспилотника, на нефтебазе произошел пожар. Была угроза перехода огня на соседний резервуар с топливом. Однако сотрудники МЧС несколько часов боролись с огнем и он был полностью ликвидирован.

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