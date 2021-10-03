В ДНР за сутки у 325 человек выявили пневмонии

За сутки у 325 человек выявили пневмонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Донецкой Народной Республике воспаление легких выявили у 325 человек.

- Это на 54 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 85. Всего на лечении 3813 пациентов с пневмониями, из них 1141 - на кислородной поддержке (плюс 54 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

По данным ведомства, на сегодня на лечении от COVID-19 (стационарном и амбулаторном) находятся 9419 пациентов, выписаны – 54138 человек, умерли – 5030.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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