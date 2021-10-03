Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 октября 2021 года: Лечение от Covid-19 проходят почти 9,5 тысяч человек

За сутки в ДНР у 325 человек выявили воспаление легких Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирусом в ДНР заболели 68587 человек.

Министерство здравоохранения ДНР сообщает, что 2 октября исследования на наличие в организме коронавируса не проводились.

По его данным, на сегодня на лечении от COVID-19 (стационарном и амбулаторном) находятся 9419 пациентов, выписаны – 54138 человек, летальных случаев – 5030 .

За сутки в Республике у 325 человек выявили воспаление легких.

- Это на 54 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 85. Всего на лечении 3813 пациентов с пневмониями, из них 1141 - на кислородной поддержке (плюс 54 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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