Украинские боевики с начала суток три раза нарушили перемирие в ЛНР

ВСУ с начала суток три раза нарушили перемирие в ЛНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные с начала суток три раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По состоянию на 17.00 3 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

В 8.55 украинские боевики обстреляли Золотое-5 из автоматического станкового гранатомета (АГС). Из аналогичного вооружения в 12.45 подверглось обстрелу Березовское. В 13.10 по прифронтовому селу был открыт огонь из 82-миллиметровых минометов.

Информация о жертвах среди мирных жителей и разрушениях не поступала.

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