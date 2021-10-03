Пытались спровоцировать: В ЛНР рассказали подробности украинкой атаки по Республике с применением беспилотника

ВСУ провоцировали защитников Республики. Фото: штаб ООС

2 октября украинские военные обстреляли инфраструктуру жизнеобеспечения в Славяносербском районе ЛНР, чтобы спровоцировать защитников Республики на ответные действия. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народеной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Так, по приказу командира 57-й бригады ВСУ Мишанчука в ночь на 2 октября была организована атака с помощью беспилотника по объектам Краснолиманской насосной станции второго подъема и распределительной электрической подстанции «Ирригационная», - рассказал Иван Филипоненко.

По его словам, ранее в зону ответственности бригады ВСУ прибыли съемочные группы украинских телеканалов «1-1» и «5 канал». Командующий оперативно-тактической группировки «Север» полковник Владимир Горбатюк приказал командиру 57-й бригады организовать работу журналистов по подготовке видеосюжетов об обстановке на линии соприкосновения. Выполняя этот приказ, Горбатюк и решил организовать обстрел жизнеобеспечивающий инфраструктуры в ЛНР.

- Подобные террористические действия могут стать причиной гуманитарной катастрофы и не должны оставаться без внимания и реакции ОБСЕ и ООН, - подчеркнул представитель Народной милиции.

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