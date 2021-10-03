Представительскому центру ДНР в Бельгии исполнилось два года

В Бельгии отметили двухлетие со дня открытия центра ДНР. Фото: МИД ДНР

В бельгийском городе Дендермонде отметили двухлетие Представительского центра ДНР. Организатором встречи выступил руководитель центра Крис Роман.

Открывая встречу, Крис Роман зачитал поздравительный адрес от Министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, в котором говорилось:

- Благодаря Вашему энтузиазму и неравнодушию вот уже второй год бельгийцы и граждане других европейских стран имеют возможность получать правдивую информацию о происходящем в Донецкой Народной Республике, о становлении и развитии нашего государства. Мы убеждены, что деятельность Представительского центра в Бельгии и дальше будет способствовать укреплению информационных, культурных, образовательных и экономических связей между народами Донбасса и Бельгии.

Гости поздравили господина Романа с его деятельностью по сближению народов Бельгии и Республики, провели дискуссию о ситуации в Донбассе и в Минском процессе, а также обсудили перспективы реализации дальнейших шагов по расширению информационного представительства ДНР в странах Европы.

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