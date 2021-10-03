ВСУ применили беспилотник при ударе по ЛНР

Беспилотники ВСУ часто на своем борту несут угрозу для населения Донбасса. Фото: anna-news.info

2 октября украинские военные во время обстрела насосной станции и трансформаторов электроподстанции вблизи Славяносербска, что в Луганской Народной Республике, сбросили с беспилотника восемь самодельных взрывных устройств. Об этом сегодня сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины грубо нарушили международное гуманитарное право, гарантирующее общую защиту гражданских объектов, в отношении которых запрещается совершать акты насилия, нападения или репрессалии, - говорится в сообщении.

В представительстве ЛНР в СЦКК уточнили, что во время анализа обнаруженных на месте происшествия фрагментов взрывных устройств установлено, что обстрел из беспилотника велся «с применением взрывных устройств по своему внешнему виду и характеру изготовления схожих с осколочно-фугасной гранатой». К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

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