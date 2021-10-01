ВСУ разместили зенитку и «Грады» в подконтрольных Киеву поселках Донбасса

ВСУ размещают вооружение вблизи жилых домов. Фото: штаб ООС

Солдаты вооруженных формирований Украины продолжают нарушать третий пункт Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением и подвергать опасности мирных жителей, размещая вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Об очередном факте нарушения сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В зоне ответственности 30-й бригады в жилом районе населенного пункта Видродження отмечено размещение зенитного ракетного комплекса 9К33 «Оса», а также вблизи населенного пункта Краснополье боевики разместили реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Нахождение еще одного «Града» отмечено вблизи жилых домов в селе Чабановка в зоне ответственности 57-й бригады, - говорится в сообщении оборонного ведомства ЛНР.

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