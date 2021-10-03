В ДНР фестивалю фантастики «Звезды над Донбассом» посвятили марку с дополненной реальностью

Рушан Айгестов показал уникальную марку и конверт Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«Почта Донбасса» посвятила фестивалю фантастики «Звезды над Донбассом», который проходит в Донецке уже третий раз, конверт и AR-марку (augmented reality - дополненная реальность). Такая марка в ДНР выпущена впервые. Об этом «КП» сообщил начальник отдела филателии ГУП «Почта Донбасса» Рушан Айгестов.

AR-марка выполнена в форме кометы. На ней - изображения терриконов и шахтного ствола на фоне ночного звездного неба, а также логотип фестиваля. Марку выпустили тиражом 8000 экземпляров, ее стоимость - 34 рубля.

Чтобы увидеть дополненную реальность марки, надо пройти по ссылке QR-кода и скачать необходимые для операционных систем Android и iOS файлы, запустить приложение AR и навести его на фото.

В этот раз на Международный фестиваль фантастики «Звезды» над Донбассом» приехали около ста пятидесяти писателей из России, ЛНР, Израиля и Германии. Организатором мероприятия выступает Общественная палата ДНР.

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