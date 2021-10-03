В ЛНР при пожарели погибли двое мужчин

Неосторожное обращение с огнем - главная причина пожаров в холодное время года. ФОТО: МЧС ДНР

Спасатели МЧС Луганской Народной Республики за минувшие сутки ликвидировали 14 пожаров. Погибли двое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

- Ликвидировано 14 пожаров, на которых погибли два человека, - сообщили в ведомстве.

Примечательно, что оба пожара произошли в многоквартирных домах. То есть, огнем и дымом досталось и соседским квартирам.

Утром 2 октября в Молодогвардейске в доме № 11 по улице Свердлова в результате пожара почти полностью сгорела кухня, в которой обнаружен труп мужчины 1962 года рождения. Причины возгорания пока устанавливаются экспертами.

А ночью на следующий день, 3 октября, в Алчевске в результате неосторожного обращения с огнем сгорела квартира на первом этаже дома № 43 на проспекте Металлургов. На месте происшествия спасатели обнаружили труп мужчины 1956 года рождения.

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