Украинские военные обстреляли Красный Партизан, Горловку и Коминтерново

ВСУ обстреляли Красный Партизан, Горловку и Коминтерново. Фото: штаб ООС

Украинские военные за прошедшие сутки четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории почти 60 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В зоне обстрелов оказались Красный Партизан под Ясиноватой, Луганское (Горловка) и Коминтерново, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник открывал огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В предыдущие сутки украинские военные трижды нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР больше 80 снарядов, мин и гранат.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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