Раненый при обстреле Донецка Владимир Качаненко: Трижды за войну я попадал под обстрелы – чудом остался жив, но лишился дома

Владимира ранило осколком во дворе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

58-летнего жителя прифронтового поселка Октябрьский, что возле бывшего Донецкого аэропорта, Владимира Качаненко ранило во дворе. Утром он вышел из дома покормить кур. На крыльце услышал «бах» и тут же почувствовал жгучую боль в затылке.

- Я открыл глаза от того, что Мухтар облизывал мне лицо… Я лежал на асфальте и какое-то время не мог понять, что произошло, - вспоминает в палате травматологического отделения Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО) житель Октябрьского Владимир Качаненко.

В ДоКТМО его привезла «скорая», которую вызвал его друг Олег, вовремя подоспевший на помощь. Сейчас Владимир чувствует себя намного лучше. В нейрохирургическом отделении ему зашили рану на голове.

Так на Октябрьском выглядит дом, пострадавший от разрыва 120-й мины Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Раньше Владимир Качаненко жил на «15-м участке». Но в 2015 году его дом полностью выгорел из-за попадания зажигательного боеприпаса ВСУ, а самого хозяина тогда сильно контузило. Сейчас проживает в доме на улице Васильченко, в котором раньше жила его дочь с семьей. Она с супругом и детьми перебралась в Россию и очень переживает за отца.

В прифронтовом поселке Владимира за все время трижды контузило. Второй раз – на улице возле церкви во время очередного обстрела ВСУ.

После операции пострадавший набирается сил Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в последнее время вооруженные формирования Украины в два раза усилили интенсивность обстрелов. Все чаще на территории Республики разрываются 120-е мины и 122-е снаряды. От них в земле остаются воронки с рост человека. Сейчас грохот от разрывов украинских боеприпасов слышен даже в центре Донецка.

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