В Донецке открылась уникальная анималистическая выставка художниц из Москвы

На выставке представлены 24 работы, выполненные в различных графических техниках. Фото: Донецкий республиканский художественный музей

В Донецком республиканском художественном музее открылась анималистическая выставка графических работ двух московских художниц Марии Волковой и Татьяны Глущенко. Она приурочена к Всемирному Дню защиты животных, который отмечается 4 октября. На выставке представлены 24 работы, выполненные в различных графических техниках. Объединяет их неподдельный интерес авторов ко всему живому.

Мария Волкова окончила Московский государственный открытый университет по специальности «искусствовед» в 2000 году. Она постоянный участник выставок, в том числе посвященных животным и их защите («Портрет кошки», «Природа, которую мы потеряли», «Наш общий дом»).

Татьяна Глущенко окончила Новосибирское художественное училище. Была художником-постановщиком театральных шоу, спектаклей, проектов на телевидении и на студии «Союзмультфильм». Сейчас - иллюстратор детских книг. - Истинный гуманизм начинается с бережного отношения к природе Земли, - говорят художницы.

Уникальную выставку можно будет увидеть в Донецком республиканском художественном музее в течении месяца.

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