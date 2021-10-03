Украинские военные один раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Украинские военные нарушили перемирие в ЛНР. Фото: штаб ООС

Украинские военные один раз за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения в Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Артобстрелу подвергся район поселка Калиново, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник вел огонь из 120-миллиметровых минометов.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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