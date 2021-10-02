Погода в Донецке: 3 октября будет облачно и до +16 градусов

В Донецке будет облачно и прохладно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

3 октября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет облачная погода. Без осадков. Температура воздуха утром +5…+7 градусов. Днем – до 16 градусов. Вечером +10…+12 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть скоростью от 4 до 6 м/с. Порывами до 12 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды. Он был выдающимся римским полководцем во времена правления императора Траяна (98-117). В народе дату назвали Астафьев день, Астафий-ветряк, Астафьевы ветры. Этот день в народе связывали с ветром, дующим со всех сторон. Считалось, если погода сырая и туманная, много белой длинной паутины летает, то осень будет благоприятной, а снег выпадет не скоро. Южный ветер дует – в следующем году будет отменный урожай озимых. Если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега.

По прогнозам синоптиков 4 октября погода существенно не изменится. Температура ночью 4-5 градусов тепла. Днем + 16 градусов.

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