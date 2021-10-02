В открытии музея приняли участие министр культуры Республики Михаил Желтяков (второй справа) и пианистка Валентина Лисица. Фото: vk.com/philarmonia

1 октября в Донецкой филармонии открылся музей. Об этом сегодня сообщил генеральный директор филармонии Александр Парецкий.

- Символично, что музей, о котором я мечтал 5 лет, наконец-то создан и распахнул свои двери в Международный день музыки, в год 90-летия филармонии, в Год русской культуры в Донбассе, в год 130-летнего юбилея со дня рождения уроженца Донбасса Сергея Прокофьева. Ему посвящена отдельная комната, - отметил Парецкий.

В музее представлены интересные материалы из истории учреждения, творческой и личной жизни ее артистов, о знаменитых гастролерах. Отдельное место занимает фотовыставка «Музыка в объективе Григория Навричевского». В нее вошли материалы, предоставленные дочерью легендарного фотокора Таллой Навричевской.

Экспозиция доступна для посещения за 40 минут до начала концертов и во время антрактов. А в фойе представлена креативная фотовыставка Павла Чуприны «Модные классики»: Бах, Рахманинов, Прокофьев и другие - в гостях в Донецкой филармонии.

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