Концерт с участием Валентины Лисицы завершит Год русской культуры в ДНР

Валентина Лисица стала гражданином ДНР. Фото: АГ ДНР

Концерт американской пианистки Валентины Лисицы завершит комплекс мероприятий Года русской культуры ДНР. Об этом сообщил генеральный директор Донецкой филармонии Александр Парецкий.

- В декабре в «Донбасс Опере» будет торжественное закрытие Года русской культуры. Министерство культуры готовит большую программу. Главным гостем станет Валентина Лисица. Ожидается, что будет исполнена программа под названием «Сергей Прокофьев и его время», - сказал Парекций.

Известная американская пианистка Валентина Лисица подтвердила свое участие в концерте, который пройдет 17 декабря. Это будет третий в течение года приезд пианистки в Донбасс. Впервые Лисица выступила в ДНР с концертом-реквиемом 22 июня 2015 года. А 30 сентября 2021 года Глава Республики Денис Пушилин вручил пианистке паспорт гражданина ДНР.

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