С начала года в ДНР родилось более 6 тысяч детей

В Республике мальчиков рождается больше, чем девочек Фото: Юрий СОБОЛЕВ

С начала года в Донецкой Народной Республике родилось более 6 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве юстиции ДНР.

- За девять месяцев 2021 года территориальными отделами ЗАГС Республики было составлено 6 003 записи актов о рождении. Из них 3033 – о рождении мальчиков и 2970 - девочек, - говорится в сообщении.

Больше всех новорожденных зарегистрировано Кировским районным отделом ЗАГС Донецка – 445. Из них 224 записи о рождении мальчиков и 221 – о рождении девочек.

Также за девять месяцев в ДНР заключено 5085 браков. Здесь в лидерах Макеевский городской отдел ЗАГС. В нем зафиксировали рождение 481 новой семьи.

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