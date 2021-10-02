Кубок ДНР по футболу – у донецкого «Гвардейца»

На 19-й минуте игрок «Донбасса» нарушил правила, и дончане успешно реализовали пенальти. Фото: Скриншот видео Ютуб-канала «1 Республиканского»

Сегодня, 2 октября, в финале Кубка ДНР по футболу донецкий клуб «Гвардеец» обыграл горловский «Донбасс» со счетом 3:0. Встреча прошла на донецком стадионе «Металлург», ее впервые транслировали в онлайн-формате.

В первой половине матча инициатива была на стороне «Гвардейца». На 19-й минуте игрок «Донбасса» нарушил правила. и дончане успешно реализовали пенальти. Во втором тайме развернулась основная борьба. У команд поочередно возникали шансы для взятия ворот соперника. Более удачливыми оказались игроки «Гвардейца». Они забили два мяча – на 87-й минуте и в дополнительное время.

Напомним, что «Гвардеец» уже дважды становился победителем Кубка ДНР - в 2018 и 2019 годах.

Итоги матча Донбасс (Горловка) – Гвардеец (Донецк) – 0:3 (0:1).

Голы: 0:1 Мишин, 19 (пен), 0:2 Мишин, 87, 0:3 Нехаев, 90+2.

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