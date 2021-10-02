Финальный поединок Кубка ДНР по футболу покажут в прямом эфире

Финальный матч пройдет без присутствия зрителей. Фото: Минспорта ДНР

Сегодня, 2 октября, 15:00 любители футбола смогут увидеть прямую трансляцию финального матча Кубка ДНР, в котором встретятся горловский «Донбасс» и донецкий «Гвардеец». Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза ДНР.

- Трансляция будет показане на Ютуб-канале Первого республиканского телеканала, обладающего эксклюзивными правами на трансляцию финального матча. Техническое обеспечение выхода в Интернет взял на себя мобильный оператор «Феникс» – генеральный партнер ФС ДНР, - говорится в сообщении.

ФС ДНР обращает внимание, что матч пройдет без присутствия зрителей. Кроме прямой трансляции в Интернете, актуальную информацию о ходе встречи можно узнавать на сайте ФС ДНР.

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