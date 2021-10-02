Украинский беспилотник нанес удары по насосной станции и электроподстанции у Славяносербска

От взрыва полностью выведен из строя трансформатор. Фото: ЛИЦ

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ нанес удары по насосной станции и электроподстанции в районе Славяносербска. Об этом сообщил эксперт представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.

- В ночь на 2 октября произведен сброс самодельных взрывных устройств по распределительной подстанции «Ирригационная» и Краснолиманской насосной станции второго подъема, - сказал он.

В результате оба объекта вышли из строя. В частности, на насосной станции произошло разрушение перекрытия крыши, пробито перекрытие в закрытом распределительном устройстве напряжением 6 киловольт. Безвозвратно разрушен трансформатор. Осколками был посечен второй резервный трансформатор, который уже удалось восстановить. Частично разрушены высоковольтные изоляторы в закрытом распределительном устройстве. На подстанции также выявлены многочисленные повреждения, в том числе, полностью уничтожен один из трансформаторов.

В результате сокращена подача воды в восемь населенных пунктов Республики. Без электроснабжения остались более 5 тысяч абонентов в Славяносербском районе.

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