Украинские военные использовали противотанковые ракеты при обстрелах территории ЛНР

Огонь по селам ЛНР велся из противотанкового ракетного комплекса. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы поселка Калиново, сел Калиново-Борщеватое и Сокольники. Огонь велся из противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия.

Тем временем, в Народной милиции ЛНР сообщили, что по данным разведки небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Север» за минувшую неделю составили семь военнослужащих. Из них четверо погибли и трое получили ранения.

Так, боец ВСУ погиб при подрыве на украинской мине у Светлодарска. Также двое погибли при подрыве автомобиля на мине в районе поселка Трехизбенка. А еще украинские каратели застрелили сослуживца, пытавшегося помешать хищению оружия.

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Об этом сообщили в НМ ЛНР (подробнее)