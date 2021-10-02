В Макеевке во время пожара погибла 80-летняя женщина

Пожар возник в многоэтажке. Фото: МЧС ЛНР

1 октября в квартале Железнодорожный Центрально-Городского района Макеевки во время пожара погибла 80-летняя женщина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Возгорание возникло в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. На месте пожара обнаружено тело женщины 1941 года рождения, - говорится в сообщении.

Для тушения огня от МЧС ДНР привлекалось 2 спецмашины и 6 сотрудников.

В тот же день пожарные спасли двух женщин. В Юнокоммунаровске на улице Ильича открыли двери в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. Внутри находилась женщина 1946 г.р. Спасенная госпитализирована.

Также госпитализация понадобилась 70-летней жительнице Ясиноватой, которая проживает в квартале Молодежный. Спасатели через окно по выдвижной лестнице попали в квартиру на втором этаже двухэтажного дома и передали пострадавшую медикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На шахте имени Засядько в Донецке, где девятые сутки тушат пожар, установили перемычку

Пропавший горняк так и не обнаружен (подробнее)