Украинские военные обстреляли Горловку, Минеральное и село Ленинское на юге ДНР

Схема обстрелов ДНР 1 октября. Фото: УНМ ДНР
Украинские военные трижды нарушили перемирие за минувшие стуки, выпустив в направлении ДНР 83 мины и гранаты. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что противник применял минометы калибром 120 мм и различные виды гранатометов. В зоне обстрела оказались горловский поселок Доломитное, поселок Минеральное под Ясиноватой и село Ленинское на юге Республики.
На Горловском направлении боевики 10-й бригады из автоматических гранатометов обстреляли Доломитное, выпустив 54 гранаты.
На Донецком направлении боевики 25-й бригады обстреляли из 120 мм минометов Минеральное, выпустив 24 мины.
На Мариупольском направлении боевики 128-й бригады обстреляли из гранатометов Ленинское.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
- Военнослужащие Народной милиции ДНР вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня, - сообщили в пресс-службе УНМ.
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