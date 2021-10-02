Украинские военные обстреляли Горловку, Минеральное и село Ленинское на юге ДНР

Схема обстрелов ДНР 1 октября. Фото: УНМ ДНР

Украинские военные трижды нарушили перемирие за минувшие стуки, выпустив в направлении ДНР 83 мины и гранаты. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что противник применял минометы калибром 120 мм и различные виды гранатометов. В зоне обстрела оказались горловский поселок Доломитное, поселок Минеральное под Ясиноватой и село Ленинское на юге Республики.

На Горловском направлении боевики 10-й бригады из автоматических гранатометов обстреляли Доломитное, выпустив 54 гранаты.

На Донецком направлении боевики 25-й бригады обстреляли из 120 мм минометов Минеральное, выпустив 24 мины.

На Мариупольском направлении боевики 128-й бригады обстреляли из гранатометов Ленинское.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

- Военнослужащие Народной милиции ДНР вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня, - сообщили в пресс-службе УНМ.

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