В пятницу через гуманитарный коридор под Донецком пропустили более 450 жителей

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР в пятницу, 1 октября, возобновили пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. КПВВ в обе стороны пересекли 457 человек и 91 автомобиль. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Республики запущены 44 автомобиля и 285 человек. На территорию Украины выехали 47 автомобилей и 172 человека. За оказанием помощи обратилось 90 человек, из них 1 за медицинской помощью, - говорится в сообщении.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба. Жители ДНР могут выезжать из Республики и въезжать через «Еленовку» только по разрешению Штаба.

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