За неделю ВСУ подвергли обстрелам 11 населенных пунктов ДНР

ВСУ не прекращают обстрелы территории. ДНР Фото: штаб ООС

За прошедшую неделю вооруженные формирования Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Обстрелам подверглись 11 населенных пунктов: Минеральное, Васильевка, Верхнеторецкое – на донецком направлении, Саханка и Ленинское – на мариупольском, а также Широкая Балка, Крутая Балка, Доломитное, Михайловка, Пантелеймоновка, поселок шахты им. Гагарина – на горловском, - сообщил он.

Басурин рассказал, что киевские силовики использовали для обстрелов территории ДНР различное вооружение.

- Противник вел огонь по населенным пунктам Республики, применяя 122-мм артиллерийские орудия, минометы калибром 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие, - сказал замначальника оборонного ведомства.

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